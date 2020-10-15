وزير الداخلية: لا تهاون مع أي شخص يحاول المساس بأمن وأمان الوطن

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه لا تهاون مع أي شخص يحاول المساس بأمن وأمان الوطن.

وأضاف توفيق، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نشهد لحظات غالية في حياة نخبة من صفوة شباب هذا الوطن، بعد أن اجتهدوا وثابروا طوال فترة دراستهم، تلك اللحظات التي يبدأون فيها أولى خطواتهم العملية".

وأكد وزير الداخلية، على أن هذا المشهد يعكس حالة التميز التي يذخر بها رجال الشرطة بالمهارات والقدرات التدريبية، ومنهج وزارة الداخلية في التسلح بأحدث الوسائل التكنولوجية، وإدراكها الواعي بأن التعليم والتدريب هما السبيل للارتقاء بالأداء.

وتابع: "اعتمدت منظومة التدريب الأمني بالوزارة، على تطوير مفهوم التخصص الوظيفي، وفقاً لمعايير موضوعية ومحددة، تتسق مع المواصفات القياسية، التى تتناسب مع عظم ومتطلبات الرسالة الأمنية".

جدير بالذكر أنه كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية​