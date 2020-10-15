أكثر الكلمات إنتشاراً

البحث عن أكثم العام الدراسي الجديد إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية في قطر

11:21 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية في قطر

البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية في قطر

كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة مساء أمس القس بولس نصر كاهن كنيستنا في قطر، حيث عرض على قداسته تقريرًا عن الخدمة بالكنيسة هناك.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الدكتورة سالي كمال زكريا الحاصلة على الدكتوراة من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، في ألحان القداس الباسيلي.

يذكر أن الباحثة حصلت على درجة الماجستير عام ٢٠١٤ في ألحان البصخة المقدسة.

الكنيسة القبطية قطر البابا تواضروس

الخبر التالى:

القوى العاملة: تعيين 335 شابا.. وغلق 31 منشأة إداريا بدمياط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بـ "تيشرتات موحدة سوداء".. أهل وأصدقاء "فتاة المعادي" في صلاة جنازتها- فيديو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا