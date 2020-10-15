البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية في قطر

كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة مساء أمس القس بولس نصر كاهن كنيستنا في قطر، حيث عرض على قداسته تقريرًا عن الخدمة بالكنيسة هناك.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الدكتورة سالي كمال زكريا الحاصلة على الدكتوراة من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، في ألحان القداس الباسيلي.

يذكر أن الباحثة حصلت على درجة الماجستير عام ٢٠١٤ في ألحان البصخة المقدسة.

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