السيسي يشاهد مجموعة من العروض العسكرية والقتالية بكلية الشرطة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عروضًا رياضية وعسكرية وقتالية لخريجي كلية الشرطة، تظهر قدراتهم القتالية الفائقة وما تعلموه داخل الأكاديمية على مدى الأربع سنوات.

وقدم الخريجون عروضا رياضية وقتالية وتسلق المباني المرتفعة وتخطى الحواجز لمسافات طويلة وتخطى النيران، وشاركت الشرطة النسائية في العروض.

كما شارك عدد من طلاب الكليات العسكرية الأخرى أشقائهم من كلية الشرطة في يوم تخرجهم، حيث أظهرت العروض العسكرية والقتالية مهارات طلاب كلية الشرطة في التعامل مع مختلف الأهداف، بالإضافة إلى عدد من الفقرات التي تعكس مدى استيعاب الطلبة لتنفيذ البرامج العملية، والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام.

ويشهد السيسي اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام ٢٠٢٠، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.