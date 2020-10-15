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وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية تعزز الانتماء للوطن

10:51 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية تعزز الانتماء للوطن

محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تفرق بوضوح شديد بين عملية النأي بالمساجد عن أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية أو الانحياز لصالح حزب أو مرشح، وهو ما أكد عليه مرارا وأكدت عليه اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة عدم إقحام دور العبادة أو استخدامها بأي صورة في عملية الدعاية الانتخابية.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان اليوم الخميس، "نفرق بوضوح بين ذلك وبين تأكيدنا الدائم على أن المشاركة الإيجابية المتمثلة في إدلاء الناخب بصوته في الاستحقاقات الوطنية والدستورية واجب وطني ولون من ألوان التعبير عن قوة الانتماء الوطني، وأن صوت الإنسان أمانة يجب عليه أن يمنحه لمن يرى أنه الأقدر على خدمة الوطن، ومن منح صوته لشخص ما ويرى أن غيره أنفع للوطن وأقدر على خدمته فقد قصر في حق نفسه ووطنه ودينه، لأن ذلك كله يحتم عليه العمل على تمكين الأقدر على خدمة وطنه، نحكم على الظاهر المعاين بشواهده في خدمة الوطن والله يتولى الضمائر والسرائر".

واختتم جمعة:" نسأل الله العظيم أن يهيئ لمصر وأهلها من أمرهم رشدا وأن يحفظها وأهلها من كل سوء ومكروه".

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدعاية الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات

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