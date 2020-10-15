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رئيس أكاديمية الشرطة: برنامج تثقيفي يعتمد على تنمية قيم الولاء للوطن

10:30 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
رئيس أكاديمية الشرطة: برنامج تثقيفي يعتمد على تنمية قيم الولاء للوطن

اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة

كتب-أحمد مسعد:

رحب اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مستهل كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية.

وقال إبراهيم، في كلمته: حرصت الأكاديمية على إعداد برنامج تثقيفي استهدف كافة طلاب كلية الشرطة يرتكز على تدعيم قيم الولاء للوطن والتحصين الفكري تجاه التطرف، محذراً من مخاطر الحروب غير النمطية التي تهدم الدول من الخارج.

وأضاف إبراهيم، أن التدريب المشترك بين طلاب كلية الشرطة وطلاب الكلية الحربية منهج ثابت لتوحيد المفاهيم التدريبية لرصد المتغيرات الأمنية والتعامل مع المتغيرات غير النمطية.

وأشار إلى مشاركة طلاب الكلية الحربية بحفل خريج طلاب الشرطة ليجسدوا سوياً أرقى معاني الصداقة.

ويحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أحمد إبراهيم أكاديمية الشرطة طلاب كلية الشرطة

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