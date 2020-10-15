بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما يحضر الحفل، عدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

ويمكنك متابعة الحفل عبر رابط البث المباشر.