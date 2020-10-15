"نقيب الإعلاميين" عن تعيينه بمجلس الشيوخ: تكليف وتشريف
أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على أن اختياره عضوا بمجلس الشيوخ بمثابة تكليف وتشريف من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يمثل مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه باعتباره ممثلا لجموع الإعلاميين.
وكشف سعدة، لمصراوي، عن أنه سيهتم في المقام الأول بكافة التشريعات والقوانين التي تخص الإعلاميين ومجال الإعلام، كما سيسعى للاهتمام بالمجالات الأخرى الثقافية والتنويرية، إيمانا منه بأهمية العمل التكاملي.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، حيث اختار طارق سعدة من بينهم بجانب عدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلي النقابات وتنسيقية شباب الأحزاب والشخصيات العامة.
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