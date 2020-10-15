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الأعلى للإعلام: 6 خطوات لترخيص المواقع الإلكترونية

05:00 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
الأعلى للإعلام: 6 خطوات لترخيص المواقع الإلكترونية

كرم جبر

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 6 خطوات لترخيص المواقع الإلكترونية، وذلك في إطار توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية قبل انتهاء المهلة المقررة في 24 نوفمبر المقبل.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن خطوات ترخيص الموقع الإلكتروني تتمثل في:

١- طباعة النموذج المتوفر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه.

٢- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

٣- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

٤- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.

٥- بعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.

٦- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة سلفاً لتوفيق أوضاع الجهات الخاضعة له وتنتهي بتاريخ 24 نوفمبر2020.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترخيص المواقع الإلكترونية الوسائل الإعلامية

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