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الأحد.. أحدث أعمال نيفين رجب في حفل بالأوبرا

04:30 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
الأحد.. أحدث أعمال نيفين رجب في حفل بالأوبرا

المطربة نيفين رجب

تقدم المطربة نيفين رجب حفلا في الثامنة مساء الأحد الموافق 18 أكتوبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا بمصاحبة فرقتها الموسيقية التي تضم العازفين شريف مصطفي "بيانو"، كريم عدنان "كونتر باص"، محمد شرارة "كمان"، محمود زكريا "فيولا"، هاني بدير "إيقاع".

أعدت نيفين برنامجا فنيا يتنوع بين الأعمال التراثية والمعاصرة منها: آل جاني بعد يومين، بنلف، حبيبي يا عاشق، أهواك، وأنا مالي، دارت الأيام، بالإضافة إلى أحدث أغانيها الخاصة بعنوان كل آخر يوم كلمات حسين محمد وألحان مدين وتوزيع محمد عاطف الحلو.

يذكر أن نيفين رجب نشأت في أسرة فنية، فوالدها الموسيقار الكبير رضا رجب العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية، قدمت العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والأحداث الفنية المهمة في مصر منها دار الأوبرا المصرية، ومركز الدبلوماسيين الأجانب، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وكان لها مشاركة متميزة وتكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية.

نيفين رجب دار الأوبرا حفل غنائي

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