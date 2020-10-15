البابا تواضروس يكرم الحاصلة على الدكتوراة في "ألحان القداس الباسيلي"
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الدكتورة سالي كمال زكريا الحاصلة على الدكتوراة من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، في ألحان القداس الباسيلي.
كانت الباحثة قد حصلت على درجة الماجستير عام 2014 في ألحان البصخة المقدسة.
وعقد البابا تواضروس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي.
ودار موضوع العظة من خلال سلسة من بعض الثقافات التربوية، الثقافة الأولى "ثقافة التطوع".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
104156
عدد المصابين
-
97524
عدد المتعافين
-
6017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
36387480
عدد المصابين
-
27408446
عدد المتعافين
-
1060427
عدد الوفيات
إعلان