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البابا تواضروس يكرم الحاصلة على الدكتوراة في "ألحان القداس الباسيلي"

04:30 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
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كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الدكتورة سالي كمال زكريا الحاصلة على الدكتوراة من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، في ألحان القداس الباسيلي.

كانت الباحثة قد حصلت على درجة الماجستير عام 2014 في ألحان البصخة المقدسة.

وعقد البابا تواضروس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي.

ودار موضوع العظة من خلال سلسة من بعض الثقافات التربوية، الثقافة الأولى "ثقافة التطوع".

البابا تواضروس الثاني ألحان القداس الباسيلي شهادة الدكتوراة سالي كمال زكريا

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