عبر منصات التواصل الاجتماعي.. كيف تحتفل مصر بـ "يوم البيئة العربي 2020"؟

كتب- محمد نصار:

تشارك مصر، العالم العربي الاحتفال بيوم البيئة العربي 2020 على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة والذي يقام هذا العام تحت شعار " النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول " وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بآثار النفايات الإلكترونية على البيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع في التخلص الآمن منها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية هذا الحدث في إلقاء الضوء على أهمية التخلص الآمن وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية التي تضخمت أحجامها في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وتقادم منتجاتها وما تمثله المخلفات الإلكترونية من أضرار بيئية وصحية كبيرة في حالة عدم التخلص الآمن منها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شعار هذا العام يؤكد على أهمية التضامن العربي على كافة المستويات لمواجهة كافة التحديات البيئية وخاصة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية من أجل الاتجاه نحو مستقبل مستدام يضمن صحة الإنسان وكوكب الأرض.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة ستقوم بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العربي للتأكيد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية حماية البيئة والمشاركة في الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

وشددت فؤاد، على دعم الحكومة للعمل البيئي كأحد أهم محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للحفاظ على صحة الإنسان ويشمل التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية وهو ما برز في تحقيق العديد من الإنجازات ومنها تقديم الدعم لعدد من المصانع العاملة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية لتحويلها من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي بالإضافة إلى إصدار القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية لوضع السياسات الخاصة بكيفية التعامل مع تلك القضية الهامة علاوة على تدريب العاملين بالجمارك بمختلف الموانئ المصرية حول كيفية التعرف على المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وإصدار كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة البيئة، على تشجيع ودعم الوزارة للمبادرات الخاصة بالحد من آثار المخلفات الإلكترونية ومنها مبادرة تطوير تطبيق إلكتروني خاص بجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد "E-tadweer" والمزمع إطلاقه الشهر القادم، ويعتبر بداية لتفعيل نظام المسئولية الممتدة للمنتِج حيث يتيح للمواطن التنويه عن المخلفات التي لديه ويقوم أحد منتجي الأجهزة الكهربائية المشتركين في التطبيق بجمع هذه المخلفات وتقديم كوبون تخفيض لأحد منتجات شركته والتواصل مع أحد مصانع التدوير الرسمية لتسليم المخلف لتدويره.

ويتم دعم المبادرة الشبابية "هواتف من أجل الخير" لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص الآمن منها وتخصيص جزء من الأرباح لدعم تعليم الأفراد الغير قادرين بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وبالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية لبناء القدرات لتلك الجمعيات المشاركة في إعداد مشروعات لدعم الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن العالم العربي، يحتفل يوم 14 أكتوبر من كل عام "بيوم البيئة العربي" الذي يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة الأول عام 1987 حيث يتم المشاركة في هذا اليوم على كافة المستويات الرسمية والأهلية المهتمة بالبيئة بالدول العربية من خلال تنظيم الندوات والأنشطة والبرامج المختلفة الخاصة برفع الوعي البيئي والعمل على مناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية في المنطقة العربية.