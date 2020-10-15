مقتل 297 شخصا في 38 هجوما.. ماعت تصدر تقريرها لشهر سبتمبر عن الإرهاب في القارة الأفريقية

كتب- محمد نصار:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر سبتمبر 2020، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

تناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر سبتمبر الماضي، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 16 دولة أفريقية، بواقع 38 هجومًا إرهابيًا؛ تسبب في وفاة ما لا يقل عن 297 شخصًا، في حين كانت جماعة بوكو حرام وراء إسقاط العدد الأكبر من الضحايا، بينما كانت حركة الشباب الإرهابية هي أكثر الحركات قيامًا بهجمات إرهابية.

أورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم غرب أفريقيا، الذي سقط فيه 122 ضحية، بمعدل 41.22% من نسبة ضحايا الشهر، وذلك بعد 16 عملية إرهابية في 5 دول.

وتأتي دولة نيجيريا في مقدمة الدول التي سقط فيها ضحايا بواقع 74 ضحية بعد 6 عمليات إرهابية، بينما جاءت دولة الصومال وشركائها في طليعة الدول التي استطاعت إسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية لما وصل إلى 87 عنصرًا إرهابيًا.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأنه تم ملاحظة تزايد استخدام الألغام الأرضية في حصد أرواح المدنيين لاسيما في الصومال من قبل حركة الشباب الإرهابية، وحذر الخبير الحقوقي من تزايد استهداف الموظفين الحكوميين في البلاد.

وأوصى "عقيل" بضرورة العمل على وضع خطط مشتركة مع كلا من قوات "أميصوم" و "أفريكوم" الموجودتين في الصومال لوقف استهداف المدنيين بأي شكل وبأي ثمن.

وتعليقًا على التقرير، ذكرت بسنت عصام؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن تردي الأوضاع الأمنية في الكونغو الديمقراطية يستوجب بذل مزيد من الجهود بشكل مختلف لمكافحة العناصر المتمردة لاسيما "القوات المتحالفة الديمقراطية" للحد من انتشار المجازر الدموية التي يروج ضحيتها المدنيين الأبرياء.

وعلى صعيد آخر، أوصت الباحثة في الشأن الأفريقي دول جنوب القارة الأفريقية بضرورة بالتكاتف لتدشين منظمة إقليم تصبح مسئوليتها الأولى مكافحة الإرهاب الداعشي المتفشي حديثاً في موزمبيق.