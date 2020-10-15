الجيزة: غلق سنترين تعليميين بالحوامدية ومنشأة القناطر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق سنترين تعليميين للدروس الخصوصية بمدينتي الحوامدية ومنشأة القناطر.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إنه تم غلق وتشميع سنتر ايفرست للدروس الخصوصية بشارع الهدى من شارع مسجد الصفا بمدينة الحوامدية.

وأوضحت الجيزة، أنه تم غلق وتشميع سنتر الإحسان للدروس الخصوصية بمركز ومدينة منشأة القناطر وتم ضبط المسئولين عن المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبمشاركة الأجهزة الأمنية والإدارة التعليمية.