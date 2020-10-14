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نقيب المحامين: "العدل" تورد أكثر من 13 مليون جنيه من أتعاب المحاماة

11:26 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
نقيب المحامين: "العدل" تورد أكثر من 13 مليون جنيه من أتعاب المحاماة

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مصراوي:

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن وزارة العدل حولت إلى حساب النقابة اليوم الأربعاء، مبلغ 13 مليونا و557 ألفا و655 جنيها مصريا من مستحقات النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة، تنفيذا لوعد المستشار وزير العدل للنقيب العام.

وكان قد وجه نقيب المحامين رجائي عطية، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس المقرر عقده يوم السبت الموافق 17/10/2020، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض ويشمل تشكيل هيئة مكتب المجلس في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري، وما يستجد من أعمال.

رجائي عطية نقيب المحامين أتعاب المحاماة وزير العدل

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