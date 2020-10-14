بمناسبة الدراسة.. بيت الزكاة: مضاعفة الإعانة الشهرية لـ 93 ألف أسرة خلال أكتوبر
كتب- محمود مصطفى:
أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية الممنوحة لمستحقي الزكاة لـ 93 ألف أسرة خلال شهر أكتوبر فقط.
وأوضح بيت الزكاة والصدقات، في بيان له، الأربعاء، أن مضاعفة الإعانة الشهرية لشهر أكتوبر فقط يأتي بمناسبة العام الدراسي الجديد (2020 – 2021).
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمعاهد الأزهرية السبت المقبل الـ 17 من أكتوبر الجاري.
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