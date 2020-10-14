أكثر الكلمات إنتشاراً

البحث عن أكثم العام الدراسي الجديد إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

جهاز أسيوط الجديدة يبدأ تنفيذ مبادرة "بأيدينا نجملها" بمشاركة طلاب الفنون الجميلة

08:37 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن بدء جهاز المدينة في تنفيذ فعاليات مبادرة "بأيدينا نجملها" بمشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة والتربية النوعية وأبناء المدينة الموهوبين، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير وتجميل مدينة أسيوط الجديدة وظهورها بالمظهر الحضاري.

وأضافت رئيس جهاز "أسيوط الجديدة"، أنه شارك في تنفيذ المبادرة أكثر من 30 طالبا وطالبة لتجميل بعض المدارس والأماكن العامة وأكشاك الكهرباء، عن طريق الرسومات الفنية واللوحات الجمالية التي تدخل البهجة على سكان المدينة.

وأوصت جيهان عمار، باستمرار أعمال التجميل بباقي الأماكن بالمدينة، بعد أن نالت المبادرة إعجاب سكان المدينة والمترددين عليها.​​

مبادرة بأيدينا نجملها طلاب الفنون الجميلة المهندسة جيهان عمار مدينة أسيوط الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإسكان تطرح شققا جديدة بالحجز الفوري.. تعرف على الأسعار والأماكن وطرق التمويل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا