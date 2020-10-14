جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمدينة العياط "صور"

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة العياط، طريق مصر أسيوط السريع ومنطقة مزلقان مدينة العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تفقد النائب طريق مصر أسيوط السريع ومنطقة مزلقان العياط وقرية البليدة سيرا على الأقدام.

كما تفقد نائب المحافظ، قرية البليدة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، حيث تفقد نائب المحافظ شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات.

وشدد الشهابي، على رئيس الوحدة المحلية الاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بشوارع القرية أولا بأول.

والتقى نائب المحافظ، بعدد كبير من أهالي القرية للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى القرية.​