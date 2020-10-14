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الحكومة توافق مبدئيا على اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي"

07:18 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الحكومة توافق مبدئيا على اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة وذلك لمناقشة مجموعة من القرارات المهمة.

ووافق مجلس الوزراء، بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

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