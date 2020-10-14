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"الوزراء" يوافق على زيادة حصة محافظة دمياط في شركة "دمياط للأثاث"

06:57 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
"الوزراء" يوافق على زيادة حصة محافظة دمياط في شركة "دمياط للأثاث"

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة وذلك لمناقشة مجموعة من القرارات المهمة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط بزيادة حصتها في شركة "دمياط للأثاث"، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة.

كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شركة دمياط للأثاث محافظة دمياط

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