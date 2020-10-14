الحكومة توافق على مبادرة بشأن تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض الممنوحة لمصر
كتب- مصراوي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة وذلك لمناقشة مجموعة من القرارات المهمة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بشكل نهائي، على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2020 وذلك حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس " كورونا" المستجد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
104156
عدد المصابين
-
97524
عدد المتعافين
-
6017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
36387480
عدد المصابين
-
27408446
عدد المتعافين
-
1060427
عدد الوفيات
إعلان