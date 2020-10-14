الحكومة توافق على مبادرة بشأن تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض الممنوحة لمصر

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة وذلك لمناقشة مجموعة من القرارات المهمة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بشكل نهائي، على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2020 وذلك حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس " كورونا" المستجد.