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السيسي يستقبل رئيس شركة "سيمنز" الألمانية

05:39 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
السيسي يستقبل رئيس شركة "سيمنز" الألمانية

الاجتماع

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، السيد جو كايزر، رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" الألمانية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة بشركة "سيمنز".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "جو كايزر" أطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر، معربًا عن تطلع "سيمنز" لتطوير نشاطها الناجح في مصر، خاصةً في قطاعات نظم النقل الذكية ورقمنة مجال الصناعة، وذلك على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الشركة بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية، في ظل مناخ استثماري مواتي يلقى دعماً ومتابعة شخصية دقيقة من قبل الرئيس.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معرباً سيادته عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفياً وعلى نحو يرسخ قيم اتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي شركة سيمنز الألمانية مصطفى مدبولي

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