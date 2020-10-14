شارك في مؤتمر انتخابي.. إعفاء مفتش متابعة بأوقاف الدقهلية ونقله لمديرية دمياط

كتب- محمود مصطفى:

قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف، إعفاء الشيخ أبو الفتوح عبدالرشيد عبد الله، مفتش متابعة بمديرية أوقاف الدقهلية – من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس، ونقله للعمل بمديرية أوقاف دمياط، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومشاركته وتواجده بالمقر الانتخابي لأحد مرشحي مجلس النواب.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أوالزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.