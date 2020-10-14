توجيه من السيسي لوزير الكهرباء بشأن زيادة الاستهلاك

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بدءا من محطات توليد وإنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع وصولاً لإمداد الوحدات السكنية وغيرها بالطاقة الكهربائية، في إطار توجيهات الرئيس بامتلاك مصر شبكة كهرباء وطنية شاملة الاركان ومؤسسة على احدث مستوى، لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة.

وبحسب البيان، وجه الرئيس باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعماً لكافة المجالات التنموية وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا مستجدات شبكة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي، والتي تتم بخبرة وتنفيذ مصري خالص.

كما تناول الاجتماع، آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن، فضلاً عن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهي المشروعات التي تتكامل مع جهود الدولة لتنمية سيناء، حيث تقام بها البنية الأساسية للربط الكهربائي الاقليمي، مما يساهم في تطوير شبكات التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء.

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح مشتركة، وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.