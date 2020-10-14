أكثر الكلمات إنتشاراً

البحث عن أكثم العام الدراسي الجديد إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

توجيه من السيسي لوزير الكهرباء بشأن زيادة الاستهلاك

05:04 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توجيه من السيسي لوزير الكهرباء بشأن زيادة الاستهلاك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بدءا من محطات توليد وإنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع وصولاً لإمداد الوحدات السكنية وغيرها بالطاقة الكهربائية، في إطار توجيهات الرئيس بامتلاك مصر شبكة كهرباء وطنية شاملة الاركان ومؤسسة على احدث مستوى، لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة.

وبحسب البيان، وجه الرئيس باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعماً لكافة المجالات التنموية وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا مستجدات شبكة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي، والتي تتم بخبرة وتنفيذ مصري خالص.

كما تناول الاجتماع، آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن، فضلاً عن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهي المشروعات التي تتكامل مع جهود الدولة لتنمية سيناء، حيث تقام بها البنية الأساسية للربط الكهربائي الاقليمي، مما يساهم في تطوير شبكات التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء.

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح مشتركة، وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

السيسي زيادة الاستهلاك وزير الكهرباء خدمات الكهرباء

الخبر التالى:

وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الحكومية المنفذة بنحو 60% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإسكان تطرح شققا جديدة بالحجز الفوري.. تعرف على الأسعار والأماكن وطرق التمويل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا