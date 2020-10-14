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في عيد القوات الجوية.. "نسور السماء" وثائقي عن بطولات مقاتلي سلاح الطيران المصري

05:03 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
في عيد القوات الجوية.. "نسور السماء" وثائقي عن بطولات مقاتلي سلاح الطيران المصري

سلاح الطيران المصري

كتب- محمد سامي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، فيلمًا وثائقيًّا "نسور السماء" عن بطولات القوات الجوية، وذلك في ذكرى عيد القوات الجوية الذي يواكب ١٤ أكتوبر من كل عام.

ويتضمن الفيلم أحدث ما وصل إليه سلاح الطيران المصري، وحجم البطولات التي مرت به، وكذلك عمليات التطوير والتحديث المستمر للمعدات والمقاتلين.

سلاح الطيران المصري نسور السماء عيد القوات الجوية

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