دائرة مدينة نصر.. 4 نواب و11 سيدة ضمن 54 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد

كتب- محمد سامي:

تشهد الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة، ومقرها قسم أول مدينة نصر، صراعًا شديدًا بين المرشحين لحسم المنافسة على 3 مقاعد بالدائرة التي تضم قسمَي أول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة.

يتنافس في الدائرة بعد إعلان القوائم النهائية وغلق باب الطعون والتنازل، 54 مرشحًا، بواقع 18 مرشحًا على المقعد؛ وهي نسبة تزيد عن متوسط المرشحين على المقاعد في مختلف المحافظات، والذي يصل إلى 14 مرشحًا على كل مقعد في المتوسط. ويتنافس على المقعد 43 رجلًا و11 سيدة؛ معظهم من المستقلين ما عدا 10 لمرشحي الأحزاب، من إجمالي عدد المرشحين.

ويتنافس في الدائرة حزب مستقبل وطن الذي دفع بالنائب الحالي محمد مصطفى السلاب، وعمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، كما دفع حزب حماة الوطن بمرشحين على المقاعد، وهم الدكتور ماهر الجمال وشريف عوني، كما دفع حزب أبناء مصر بمرشحَين على مقاعد الدائرة؛ وهما الدكتور يحيى كرامه وطارق عبد العزيز، كما دفع حزب الوفد بالدكتور مدحت خفاجي أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومي، وترشح الشاب إسلام الغزولي ممثلًا لحزب المصريين الأحرار، ووائل حنفي ممثلًا العربي للعدل والمساوة.

ويتنافس في الدائرة أيضًا اللواء حمدي بخيت النائب الحالي عن مدينة نصر، واللواء مدحت الشريف النائب الحالي عن مصر الجديدة، واللواء تامر الشهاوي النائب الحالي عن مدينة نصر أيضًا؛ وجميعهم يخوض الانتخابات بصفة مستقل، كما يخوض الانتخابات في الدائرة مجموعة من المرشحين المستقلين؛ ومنهم الدكتور أيمن عبد الله أستاذ القانون.

لم تغِب المرأة عن المنافسة في الدائرة؛ فهناك 11 سيدة تتنافس على مقاعد الدائرة، وكلهن يحملن صفة مستقل؛ ولعل أبرز الأسماء سمر فرج فودة والمحامية ليلي مقلد؛ والتي أسهمت بنشاط واسع مجتمعي.

ويغلق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، في 18 أكتوبر الحالي، بينما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، بينما تجرى في الداخل يومَي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة؛4 و5 و6 نوفمبر 2020، وعلى أن تجرى داخل مصر 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.