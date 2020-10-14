بعد أنباء إعلان أسماء المعينين.. تعرف على إجراءات جلسة "الشيوخ" الأولى والمرشحين لرئاستها

كتب- مصراوي:

مع تردد أنباء عن إعلان أسماء النواب المعينين بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، من جانب رئيس الجمهورية، واقتراب موعد انعقاد مجلس الشيوخ في ١٨ أكتوبر الحالي، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر مؤخرًا، يرصد "مصراوي" إجراءات الجلسة الافتتاحية للمجلس والمرشحين من النواب لرئاستها.

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإجراءات الدستورية والقانونية التي من المقرر أن يتم إجراؤها في أولى جلسات مجلس الشيوخ المستحدث، تبدأ بتلاوة قرار دعوة رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد.

وأضاف فوزي أنه من المقرر أن يرأس تلك الجلسة الإجرائية للشيوخ أكبر الأعضاء، ويعاونه أصغر عضوَين بالمجلس، ثم يقوم رئيس الجلسة المعروف بـ"رئيس السن" بتلاوة قرار دعوة الرئيس للانعقاد، ثم يبدأ تلاوة اليمين الدستورية، بدءًا من رئيس الجلسة، ثم أصغر عضوَين، ثم باقي الأعضاء، عضوًا عضوًا على انفراد، وفقًا للنص الدستوري.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: عقب أداء اليمين، تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلَين، مضيفًا: وهنا من حق المجلس تحديد مدة لكل مترشح سواء للرئاسة أو الوكالة؛ لتعريف نفسه إذا طلب ذلك، ثم يتم إجراء الانتخابات وإعلان الفائز بالأغلبية المطلقة.. ويجوز إجراء الانتخابات خلال جلسة أو أكثر.

واستطرد فوزي: أيضًا من المقرر أن يتم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس.

وحول المرشحين لرئاسة الجلسة الأولى، بعد تردد أنباء عن تعيين عدد من الشخصيات أمس، يكون من هؤلاء المرشحين المستشار بهاء أبو شقة، والفنانة سميرة عبد العزيز، والدكتور نبيل دعبس، باعتبارهم أكير الأعضاء سنًّا حتى الآن.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، كالآتي: "يُدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".

ووفقاً للقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، فإن مواده نظمت الآلية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية والمزمع عقدها يوم 18 أكتوبر الجاري، وكذلك الوكيلَين؛ ليكتمل تشكيل هيئة المكتب.

ونصت المادة الرابعة من القانون على التفاصيل الخاصة بذلك والتي تفيد أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا.

ووفقًا للمادة ذاتها، تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب، ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين

وحسب المادة القانونية، يُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويُباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.