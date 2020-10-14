احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. المنطقة الشمالية العسكرية تنظم فعاليات جماهيرية

كتب- محمد سامي:

نظَّمت المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الأربعاء، عددًا من الفعاليات الجماهيرية بشوارع وميادين مدينة الإسكندرية، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت الفعاليات إقامة ماراثون للدراجات البخارية والهوائية والجري بعنوان (في حب مصر)، بمشاركة عدد من الأندية الرياضية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية؛ حيث كانت نقطة البداية من أعلى كوبري ستانلي إلى مكتبة الإسكندرية، واتسمت الماراثونات بالروح الرياضية والمعنوية العالية، وتم توزيع هدايا تذكارية على الفائزين بالماراثون.

وقامت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوزيع الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع الرئيسية وإشارات المرور، وجابت الموسيقات العسكرية شوارع وميادين مدينة الإسكندرية، وقدمت عددًا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية، وساد جو من البهجة والفرحة بين المواطنين احتفالًا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري العظيم.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم.