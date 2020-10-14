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غدًا.. "الرعاية الصحية" توقع بروتوكول إطلاق مسح للكشف عن سرطان الرحم

03:59 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
غدًا.. "الرعاية الصحية" توقع بروتوكول إطلاق مسح للكشف عن سرطان الرحم

الدكتور أحمد السبكي

كتب - أحمد جمعة:

توقع هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والجمعية المصرية للمنظار، برئاسة الدكتور محمد العزب، الخميس، بروتوكول تعاون، لبدء أول مسح طبي في مصر للكشف عن سرطان الرحم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني بالعباسية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريحات اليوم إن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقا للمعايير القياسية، كما تستهدف تعزيز وتوفير الخدمات الطبية الحديثة والجديدة بأعلى مستوى من الجودة.

وأضاف: منظومة التأمين الصحي الشامل رائدة وسباقة في تقديم الخدمات المتطورة، كإضافة مسح طبي للكشف عن أورام عنق الرحم بالمجان للسيدات المنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل.

الدكتور أحمد السبكي الرعاية الصحية سرطان الرحم

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