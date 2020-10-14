"الإصلاح والتنمية": المعينون بمجلس الشيوخ تنتظرهم مسؤولية كبيرة

كتب- مصراوي:

قال حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، إن القرار الجمهوري المنتظر للرئيس عبد الفتاح السيسي، المتضمن أسماء المعينين، التي نشرها العديد من وسائل الإعلام، تضمنت شخصيات سياسية وحزبية وإعلامية ومثقفين ومفكرين ومهتمين بالشأن العام، راعت إلى حد كبير الاختلاف والتنوع، وكلها كفاءات وخبرات من شأنها إثراء الحياة السياسية المصرية.

جاء ذلك، في بيان رسمي للحزب اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنه بأثر وصول قطار مجلس الشيوخ إلى محطته الأخيرة بقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة المعينين بمجلس الشيوخ، والتي تضمنت شخصيات سياسية وحزبية وإعلامية ومثقفين ومفكرين ومهتمين بالشأن العام، فقد راعت الاختيارات لحد كبير الاختلاف والتنوع، وكلها كفاءات وخبرات من شأنها إثراء الحياة السياسية المصرية.

وأكد الحزب أن المسؤولية التي تقع على عاتق مجلسي الشيوخ والنواب مسؤولية كبيرة في ظل تحديات كبرى تواجهها الدولة المصرية وتطلعات لشعب عانى كثيرًا ويأمل في حياة ومعيشة كريمة بعد سنوات من الصبر والتحمل؛ مما يحتم على الجميع أن يخلصوا ويجتهدوا ليحققوا هذه الأمنيات والتطلعات.