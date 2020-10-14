الإسكان تطرح شققا جديدة بالحجز الفوري.. تعرف على الأسعار والأماكن وطرق التمويل

كتب- محمد عبدالناصر:

تتيح وزارة الإسكان 544 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط سكن مصر، للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والاسكان، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى 31 ديسمبر المقبل.

والوحدات المطروحة للحجز تقع بــ8 مدن جديدة هي: (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – "ناصر" غرب أسيوط).

ويصل سعر الشقة بمدينة أكتوبر الجديدة 106 أمتار 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترا نحو 733 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا بـ880 ألف جنيه، وسجلت الشقة في مدينة المنيا الجديدة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه.

وفي مدينة غرب أسيوط، سجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 368 ألف جنيه، كما سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 395 ألف جنيه.

طريقة التقديم:

من يريد التقدم للحجز في شقق سكن مصر عليه التقدم بطلب إلى بنك التعمير والإسكان، وسداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "سكن مصر"، وتُقدم مع استمارة الحجز، ويتم استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.

طريقة السداد:

يتم سداد باقى قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن وفقًا لما يلى، سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، ويمكن سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلي 2 % + (0,5 % مصاريف تحصيل).

ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويجوز التعامل بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي، وبشرط ألا يكون المتقدم وزوجته وأولاده القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

اقرأ ايضًا:

جهاز أكتوبر الجديدة يستمر في تسليم شقق الإسكان الاجتماعي حتى 25 أكتوبر

بعد مد الحجز مرتين.. آخر موعد للحصول على شقة بالإسكان المتوسط في 5 مدن (صور)