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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية بمعاهد فلسطين بنسبة نجاح 97.81%

12:47 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية بمعاهد فلسطين بنسبة نجاح 97.81%

الدكتور أحمد حمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد حمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، ‏في اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي ‏‏2019/2020‏‎. ‎

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الثاني لمعاهد فلسطين للقسم الأدبي 96,79%، والقسم ‏العلمي 100%، بنسبة نجاح عامة ‏97.81‏%، وعقب اعتماد النتيجة تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة ‏للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح ‏امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين.‏

وكان وكيل الأزهر قد اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين ‏للقسم الأدبي 78,61%، والقسم العلمي 91,95%، بنسبة نجاح عامة 82,8%.‏

أحمد حمد الطيب الأزهر الشريف نتيجة الدور الثاني شهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية فلسطين صالح عباس معاهد فلسطين

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