وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية بمعاهد فلسطين بنسبة نجاح 97.81%
كتب - محمود مصطفى:
أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد حمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2019/2020.
وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الثاني لمعاهد فلسطين للقسم الأدبي 96,79%، والقسم العلمي 100%، بنسبة نجاح عامة 97.81%، وعقب اعتماد النتيجة تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين.
وكان وكيل الأزهر قد اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين للقسم الأدبي 78,61%، والقسم العلمي 91,95%، بنسبة نجاح عامة 82,8%.
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