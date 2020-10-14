يومان للإعدادي والثانوي.. الأزهر يقرر تقليص الدراسة بالمعاهد -خاص

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن المناطق أنهت الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت المقبل.

وأضاف خليل، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه تقرر أن تكون الدراسة بصفوف التمهيدي (الأول والثاني والثالث الابتدائي) (٤) أيام فقط، ومن الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوي يومين.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بجميع المناطق؛ للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أنه تم التنبيه على رؤساء المناطق بموافاة القطاع بعدد الطلاب في كل مرحلة تعليمية، وعدد المعاهد والفصول المتاحة لاستيعاب الطلاب والطالبات.

وأصدر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعليماته لرؤساء المناطق بموافاة المشيخة بالمعاهد التي بها عجز في المدرسين والمدرسات والعمال وأسباب وجود العجز.

وتضمنت تعليمات وكيل الأزهر بيان الحالة الإنشائية للمعاهد ودورات المياه بها، والنوافذ وأدوات الإضاءة والكتب المدرسية الموجودة بها.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية، السبت المقبل.

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