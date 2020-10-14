غدا.. غلق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على الـ500 جنيه

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الخميس، آخر موعد لتسجيل وتحديث البيانات الشخصية للعمالة غير المنتظمة، في تمام الساعة 12 ظهراً، للحصول على المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة" المقدرة بـ 500 جنيه.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت حتى أمس، لتحديث بياناتها على البوابة الالكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 4 ملايين و 637 ألف عامل وذلك على مدى 4 أيام.

وأشار سعفان، إلى أنه بعد الانتهاء من موعد تحديث بيانات المتقدمين سيجرى تدقيق بياناتهم عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وفتحت الحكومة المصرية، السبت الماضي ولمدة 6 أيام، باب تسجيل البيانات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء https://labour.idsc.gov.eg/GCP/Request/Stakeholder/Form.aspx والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة http://empsearch.manpower.gov.eg/InFormalJob/Index، والمقدرة بـ500 جنيه شهريا للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.