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"مطار القاهرة": وصول ومغادرة 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب.. اليوم

11:22 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
"مطار القاهرة": وصول ومغادرة 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الأربعاء، وصول 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 11 ألف راكب، كما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ24 ساعة كثافة تشغيل، وذلك بمغادرة ووصول نحو 20 ألف راكب على 162 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدوليد رحلة طيران مصر للطيران فيروس كورونا وزارة الصحة

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