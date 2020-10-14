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بخصم يصل إلى 14%.. "المحامين" توقع بروتوكول تعاون مع "المصرية للأدوية"

11:18 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
بخصم يصل إلى 14%.. "المحامين" توقع بروتوكول تعاون مع "المصرية للأدوية"

رجائي عطية

وقَّع رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبو الفتوح الطويل، ملحقًا للعقد الموقع بين النقابة والشركة، وفَّر خصومات على الأدوية المحلية والمستوردة؛ بهدف توفير الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم.

ونص ملحق العقد على:

"يضاف إلى العقد المبرم بين الشركة والنقابة العامة بروتوكول عمل بين النقابة العامة للمحامين والشركة المصرية لتجارة الأدوية وما يتبعها من فروع على مستوى الجمهورية، ينص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للسادة المحامين وأسرهم".

وبناءً على ما سبق:

- يسدد المحامي قيمة الأدوية بعد الخصم السابق ذكره إلى الصيدلية نقدًا.

- يتم الصرف بعد الاطلاع على بطاقة العضوية عن عام 2020 (غير المشتركين والمشتركين بمشروع الرعاية الصحية والاجتماعية والمستنفد رصيدهم من الأدوية).

- بالنسبة إلى المحامين بالمعاش يتم الصرف لهم بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي المدون بها مهنة محامي، وكذلك العاملين بالنقابة.

- يسري هذا البروتوكول لمدة سنة ميلادية من تاريخه، ويجدد تلقائيًّا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل نهاية السنة الميلادية بشهرين على الأقل، وذلك بموجب خطاب موصى به.

رجائي عطية المصرية للأدوية أبو الفتوح الطويل

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