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بدء استخراج الاشتراكات لركاب المترو مجانا (تعرف على الأوراق المطلوبة)

11:07 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
بدء استخراج الاشتراكات لركاب المترو مجانا (تعرف على الأوراق المطلوبة)

مترو الانفاق

كتب- أسامة علي:

أعانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، بدء استخراج اشتراكات مجانية لركوب مترو الأنفاق لكبار السن فوق سن الـ70 عاما.

وأكدت شركة المترو، أنه يمكن استخراج الاشتراكات من جميع مكاتب الاشتراكات بالمحطات المختلفة.

وأوضحت الشركة، أن الأوراق المطلوبة لاستخراج الاشتراك، إحضار صورة البطاقة الرقم القومي وصورة شخصية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية والفريق كامل الوزير وزير النقل. بحسب بيان صحفي.

مترو الانفاق اشتراكات مترو الانفاق كبار السن

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