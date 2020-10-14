بعد مد الحجز مرتين.. آخر موعد للحصول على شقة بالإسكان المتوسط في 5 مدن (صور)

كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من التقديم والحجز في مشروع الإسكان المتوسط بـ 5 مدن يوم 22 أكتوبر بعد أن تم مد فترة الحجز مرتين، فكان من المقرر أن ينتهي التقديم يوم 23 سبتمبر الماضي، وذلك لإتاحة فرصة لعدد أكبر من المواطنين لحجز تلك الوحدات.

تطرح الوزارة وحدات متوسطى الدخل مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)،

ويتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، مؤكدة أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز يوم 22 أكتوبر 2020، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – البحر الأحمر – بورسعيد – دمياط).

وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً من طرح الإعلان.

ويصل مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد)، بالإضافة إلى سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتي تبدأ بعد ٣ أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عامًا بسعر عائد ٨٪ سنوياً متناقصة، وذلك وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.​