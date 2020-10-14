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ارتفاع الحرارة والرطوبة تصل لـ80%.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

05:00 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
ارتفاع الحرارة والرطوبة تصل لـ80%.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

طقس حار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام (الخميس - الجمعة - السبت).

قالت الهيئة إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 - 23، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 37- 24، شمال الصعيد 38 - 24، جنوب الصعيد 40- 27.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 - 23، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 37- 24، شمال الصعيد 38 - 24، جنوب الصعيد 41- 27.

أما طقس السبت المقبل فهو حار على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراجع درجات الحرارة قليلاً خلال اليوم، حيث تسجل 35 - 23 على القاهرة، و32 - 24 على السواحل الشمالية كما تتراوح بين 38 حتى 40 درجة على المناطق الجنوبية نهارا ومن 24 حتى 27 ليلاً.

وتصل نسب الرطوبة على مدار الـ3 أيام على القاهرة 75%، السواحل الشمالية 80%، شمال الصعيد 50%، أما الجنوب تصل لـ30%.

وأكد الهيئة أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا في طقس الأيام المقبلة عبارة عن الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة والوجه البحري تكون كثيفة على وسط سيناء وبعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية.​

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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