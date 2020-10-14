أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

100 ألف وحدة.. الإسكان تعلن آليات وتفاصيل التقديم على شقق محدودي الدخل

02:01 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان، المهندس عمرو خطاب، آليات وتفاصيل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، بعد أن أعلن مجلس الوزراء أنه سيتم طرح ما يقرب من 252 ألف وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

وأوضح خطاب أنه تم تسهيل عمليات التقديم لتكون إلكترونية بشكل كامل على موقع وزارة الإسكان، ومن المقرر أن يتم نشر إعلانات تخص تفاصيل هذه الوحدات بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك شروط محددة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، منها أن يكون السن بين 21 و50 سنة، ويكون المتقدم لا يملك وحدة سكنية وكذلك الزوجة، لافتا إلى ان كراسات الشروط يوجد بها كافة التفاصيل الخاصة بالشروط وأسلوب الحجز.

وذكر خطاب أنه سيتم طرح أول دفعة 100 ألف وحدة، في مدن: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحاً أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 متراً على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 مترًا، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه.

شقق الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان محدودي الدخل مجلس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا