غنائيات رومانسية لنجوم الأوبرا على المسرح الكبير

تقدم فرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي، مجموعة من المقتطفات والثنائيات الرومانسية التى تضمنتها أشهر الأوبرات العالمية.

جاء ذلك خلال حفليها المقامان في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة ١٥ و١٦ أكتوبر على المسرح الكبير، منها روميو وجولييت، كارمن، توراندوت، شمشون ودليلة، اكسير الحب، لاترافياتا، توسكا، الحفل التنكري ولاترافياتا.

ويؤدي هذه الأغاني إيمان مصطفي، مني رفلة، داليا فاروق، أميرة رضا، سلمي الجبالي، جولي فيظي، أمينة خيرت، هشام الجندي، عمرو مدحت، مصطفي محمد ورضا الوكيل.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.​