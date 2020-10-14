الاستبدال أو الاسترجاع.. حماية المستهلك يصدر قرار في 48 شكوى بمجال السيارات

كتب - محمد سامي:

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، مناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى 48 شكوى تلقاها الجهاز فى مجال السيارات، خلال الاجتماع الشهري للجهاز.

وأضاف سمير أن مجلس الإدارة أصدر 23 قرارا بإصلاح السيارة، و 11قرار باستبدالها أو استرجاعها، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .