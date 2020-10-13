ننشر أسماء 79 عضوا من المعينين بمجلس الشيوخ

مصراوي

حصل مصراوي على أسماء 79 عضوا من المعينين بمجلس الشيوخ، من ضمن 100 عضوا يتم تعيينهم بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت الأسماء بعض الشخصيات الإعلامية والسياسية والحزبية والأكاديمية، وجاء كالتالي:

عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم.

محمود مسلم رئيس تحرير الوطن.

‏عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق.

‏محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي.

‏طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع.

‏خلف الزناتي نقيب المعلمين.

‏د. محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق عضوا.

الدكتور محمد صلاح البدري أستاذ الطب بجامعة المنيا.

الدكتور رياض إسماعيل، عميد كلية زراعة شمال سيناء.

علاء مصطفي.

كمال سامي نجاتي.

محمد فريد.

سها سعد.

الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي

الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

هاني صلاح محمد

أحمد محمد السعيد

الدكتور محمد محمود منصور

أكمل سامي نجاتي

عمر نبيل عبدالرحمن

خالد عبد المنعم

بهاء أبو شقة

أحمد محمد السعيد

علاء الدين مصطفى

مجدي فريد

نادية مبروك

حازم محمد

خلف الزناتي

الدكتور محب الرافعي

الدكتورة كوثر محمود

جميل حليم

سمير عبد الجليل

اللواء هارون أبو سحلى

الربان عمر صميدة

عبد العزيز النحاس

نبيل دعبس

إيهاب زكريا

محمود سيد

محمود ثروت

إبراهيم السيد

فؤاد أبو شوشة

يحيى شوقي

أحمد عبد العزيز

خالد مصطفى

محمد محمد زكي

ماهر مصطفى

أشرف ثابت

أشرف أبو السعد

ضياء اسماعيل

هدى جمال عبد الناصر

فرج الدري

يحيي الفخراني

سميرة عبد العزيز

محمود الكردوسى

نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة السابق

سما سليمان رئيس وحدة بمركز المعلومات.

محمد ماهر مصطفي ابوغالي

محمود محمد صلاح سعد

محمود اشرف ابوالنصر عبدالله امين محمود

محمد عمر مصطفي

يوسف السيد عامر

ضياء اسماعيل مصطفي

احمد عبدالله سيد

محمد شوقي

محمد صلاح الدين بدري

محمود سيد محمود

محمد محمود ثروت

محمد فرج حافظ

حافظ أبو شوشة

يحي شوقي محمد

احمد عبدالعزيز

محمد خالد

مصطفي احمد

محمد عبدالسلام

رمضان سرحان

محمد محمد زكي

السعدي عبد الحميد

نهال المغربل، مدير برنامج السياسات والتشريعات والحوكمة الحضارية ببرنامج الأمم المتحدة.