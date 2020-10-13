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عضو بمجمع البحوث: أحد العلماء أرجع قضية تنظيم الإنجاب لأحوال المجتمع

08:23 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تنظيم النسل قضية قديمة، تكلم عنها الإمام أبو حامد الغزالي، وتحدث كذلك عن قضية الحق في الإنجاب.

وأضاف "النجار"، خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي، بمقر أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، الثلاثاء، أن الإمام الغزالي وجد أن الآيات التي تحدثت عن ذلك أشارت إلى أنه حق من حقوق الإنسان، وانتهى إلى أنه إذا كان حق للإنسان فله أن يحدد وفقًا لأحوال ومعطيات المجتمع وأن صاحب الحق يجب أن يكون كيسا في استعمال حقه".

وتابع: "العلاقة بين الأب والإبن، جعلها القرآن تبادلية، والرسول قال:"رحم الله والدا أعان ولده على طاعته"، ومن ينجب أبناء ولا يستطع تربيتهم تربية سليمة وتوفير حياة كريمة لهم يكون قد ظلمهم وظلم مجتمعه، فكثرة النسل بدون حساب عبء ثقيل تتحمل ثمنه الدول والمجتمعات وتظهر صوره في قلة الخدمات".

وأوضح: "تعامل البعض مع قضية تنظيم النسل بتبريرات سخيفة لإعاقة خطة الدولة لمواجهة هذه الزيادة بالادعاء أن مواجهة الزيادة السكانية هي أجندات أجنبية، والبعض يقول الرزق على الله، وكل هذه أمور لابد من القضاء عليها بعد أن تم القضاء على مروجيها من جماعات العنف والتشدد والتطرف، وعلينا التعامل بجد وتحمل مسئولية، فأكبر مشكلة تعوق تقدم هذا البلد هي الزيادة السكانية لذلك يجب أن نأخذ هذه المسألة مأخذ الجد".

منتدى الحوار الثقافي عبدالله النجار تنظيم النسل أكاديمية الأوقاف

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