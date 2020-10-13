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السيسي يهنئ الشيخ مشعل الصباح على توليه ولاية عهد الكويت

08:07 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
السيسي يهنئ الشيخ مشعل الصباح على توليه ولاية عهد الكويت

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، حيث أعرب خلال الاتصال عن خالص التهنئة للشيخ مشعل بمناسبة اختياره ولياً لعهد دولة الكويت، متمنيًا له التوفيق وللكويت وشعبها الشقيق التقدم والاستقرار والازدهار بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، مؤكدًا متانة وقوة العلاقات بين مصر والكويت، وتطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات.

السيسي رئاسة الجمهورية مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

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