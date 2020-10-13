محافظة الجيزة: تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة بالقرى 50% للمتقدمين بطلبات تقنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والتى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50% للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضي ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمنطقة غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الوطنية والترابية.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يسري على الأراضي الواقعة بالقرى شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وان كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2، مشيرًا إلى انه في حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.

جاءت توجيهات محافظ الجيزة خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضي أملاك الدولة حيث أكد المحافظ أن الإجراء يأتي انطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا واستقرارهم وتقنين أوضاعهم.​