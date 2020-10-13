حدث في 8 ساعات|30 فئة تستفيد من منحة الـ500 جنيه.. ومدى تطبيق الحظر بسبب كورونا
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي"، كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 56% من عدد وفيات كورونا في مصر، كان لديهم أعراض أخرى مصاحبة للفيروس، وهم من أصحاب الأمراض المزمنة.
وينشر "مصراوي" أبرز ما جاء خلال الـ8 ساعات الماضية:
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