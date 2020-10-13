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النحاس يكشف لـ"مصراوي" أسماء الوفديين المعينين بـ"الشيوخ".. ومصادر: "نتمكن من تشكيل هيئة برلمانية"

05:54 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
النحاس يكشف لـ"مصراوي" أسماء الوفديين المعينين بـ"الشيوخ".. ومصادر: "نتمكن من تشكيل هيئة برلمانية"

القيادي الوفدي عبدالعزيز النحاس

كتب- مصراوي:

كشف عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الوفديين المعينين بمجلس الشيوخ، والذين أبلغوا رسميًّا بتجهيز أوراقهم استعدادًا لحضور جلسة مجلس الشيوخ الأحد المقبل.

وقال "النحاس"، لمصراوي، إن المعينين إضافة له، هم بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وهاني سري الدين وخالد قنديل، عضوا الهيئة العليا.

وأوضحت مصادر، وفدية أنه طبقًا للائحة مجلس النواب الحالية والتي تسري على مجلس الشيوخ، فإن وجود عشرة أعضاء من حزب واحد يمكنهم بذلك تشكيل هيئة برلمانية؛ وهو ما حدث مع الوفد بنجاح ٦ أعضاء بالقائمة و٤ بالتعيين.​

عبدالعزيز النحاس حزب الوفد مجلس الشيوخ

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