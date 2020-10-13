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في أقل من أسبوع.. "القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة ثاني طبيب مصري بـ"كورونا" بالكويت

05:47 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
في أقل من أسبوع.. "القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة ثاني طبيب مصري بـ"كورونا" بالكويت

محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن وفاة ثاني طبيب مصري في أقل من أسبوع، ويدعى عبدالله مشالي إثر إصابته متأثرا بفيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، في أقل من أسبوع يفيد بوفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك للطبيب المصري عبد الله مشالي إثر إصابته متأثرا بالفيروس.

وأصدر الوزير تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكداً أن الفقيد قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أن الطبيب المصري يدعى عبد الله مشالي ويعمل في قسم الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة.

وأضاف إبراهيم، أن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، عن طريق العدوى أثناء عمله، ومكث في العناية المركزة ما يقارب من الشهر، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدفن بالكويت في المقابر الخاصة بوفيات الكورونا، تم تقديم العزاء لأرملته المتواجدة حاليا بالكويت والتي ستغادر خلال أيام للعودة إلى مصر، وجار المتابعة لاستخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة لصرف المستحقات العمالية للورثة.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت الأحد الماضي، وفاة طبيب مصري، يدعى أحمد عبد الحميد أحمد زايد، كان يعمل بمستشفى الجهراء، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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محمد سعفان وزارة القوى العاملة فيروس كورونا الكويت

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