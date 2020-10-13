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الوطنية للصحافة تعلن أسماء أعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية

05:16 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
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كتب- مصراوي:

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجى اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أعلن خلاله تشكيلات مجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية.
بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح سامية زين العابدين عضو الهيئة التي وافتها المنية وهي تؤدي عملها حتى الرمق الأخير.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن التعيينات الجديدة جاءت استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ مرحلة التطوير الشاملة بعد تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الجدد.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً يلحظه المهتمون بالشأن الصحفي انعكاساً للدور الذى ستقوم به مجالس الإدارات في الفترة المقبلة وتنفيذ الخطط التي وضعتها الهيئة الوطنية للصحافة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروة السيسي الأمين العام والمستشار عادل بريك والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجى المؤسسات الصحفية رؤساء التحرير الجدد

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