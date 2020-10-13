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قناة ten ترسل خطابا إلى "الأعلى للإعلام" أثناء التحقيق في شكوى "الأهلي" ضدها

05:03 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
قناة ten ترسل خطابا إلى "الأعلى للإعلام" أثناء التحقيق في شكوى "الأهلي" ضدها

قناة ten

كتب- مصراوي:

أرسلت إدارة قناة ten الفضائية خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال انعقاد لجنة الشكاوى بالمجلس للنظر فى شكوى النادى الأهلى ضد القناة نظرا لقيام برنامج البريمو، باستضافة مجدي عبد الغني ومهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط.

وأكدت القناة في خطابها على احترام القناة للنادى الأهلى و أن البرنامج من إنتاج القناة وأن القناة تلتزم حرفيا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي، مشيرة إلى أنها بادرت بمنع ظهور الكابتن مجدي عبدالغني على شاشة القناة.

ولفتت إدارة قناة ten الفضائية إلى أنها ستخاطب النادى الأهلى بتحديد الوقائع التي تمثل خروجا عن المواثيق لتصويبها منذ انطلاق البرنامج حتى تاريخه.

قناة Ten شكوى الأهلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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