قناة ten ترسل خطابا إلى "الأعلى للإعلام" أثناء التحقيق في شكوى "الأهلي" ضدها
كتب- مصراوي:
أرسلت إدارة قناة ten الفضائية خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال انعقاد لجنة الشكاوى بالمجلس للنظر فى شكوى النادى الأهلى ضد القناة نظرا لقيام برنامج البريمو، باستضافة مجدي عبد الغني ومهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط.
وأكدت القناة في خطابها على احترام القناة للنادى الأهلى و أن البرنامج من إنتاج القناة وأن القناة تلتزم حرفيا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي، مشيرة إلى أنها بادرت بمنع ظهور الكابتن مجدي عبدالغني على شاشة القناة.
ولفتت إدارة قناة ten الفضائية إلى أنها ستخاطب النادى الأهلى بتحديد الوقائع التي تمثل خروجا عن المواثيق لتصويبها منذ انطلاق البرنامج حتى تاريخه.
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